Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 6-8 жовтня

Прогноз магнітних бур на 6, 7, 8 жовтня / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-8 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

У понеділок, 6 жовтня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 3-4 (жовтий рівень), які не здатні впливати на самопочуття людей. Однак уже у вівторок, 7 жовтня, буде магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яку зможуть відчути метеозалежні люди. У середу, 8 жовтня, також очікується магнітна буря.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.