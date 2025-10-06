- Дата публікації
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 6-8 жовтня
Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-8 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
У понеділок, 6 жовтня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 3-4 (жовтий рівень), які не здатні впливати на самопочуття людей. Однак уже у вівторок, 7 жовтня, буде магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яку зможуть відчути метеозалежні люди. У середу, 8 жовтня, також очікується магнітна буря.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.