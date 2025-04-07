Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 7–9 квітня

Магнітні бурі / © Associated Press

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7–9 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок та вівторок, 7 та 8 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає несильним магнітним хвилюванням, нездатним влити на самопочуття людей. Проте вже в середу, 9 квітня, магнітосфера прийде до норми.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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