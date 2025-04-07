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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 7–9 квітня
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7–9 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок та вівторок, 7 та 8 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає несильним магнітним хвилюванням, нездатним влити на самопочуття людей. Проте вже в середу, 9 квітня, магнітосфера прийде до норми.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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