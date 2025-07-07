Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 7—9 липня

Прогноз магнітних бур на 7, 8, 9 липня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7—9 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Від понеділка, 7 липня, до середи, 9 липня, очікуються невеликі магнітні хвилювання з К-індексом 2-3 (зелений рівень), нездатні впливати на самопочуття людей.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.