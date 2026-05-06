Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 7-9 травня
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7-9 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Із четверга до суботи, 7-9 травня, очікується помірна сонячна активність, яка супроводжуватиметься слабкими геомагнітними коливаннями. За прогнозами, рівень збурень перебуватиме в межах К-індексу 3-4 (зелений і жовтий рівні), що відповідає спокійній або слабко збуреній магнітосфері.
Протягом цих днів можливі невеликі коливання геомагнітного фону, проте вони не досягнуть рівня магнітних бур і не становлять загрози для самопочуття більшості людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.