Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 7–9 вересня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом? / © Credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7–9 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

Реклама

У понеділок, 7 вересня, очікується низька сонячна активність. Геомагнітна обстановка буде переважно спокійною — магнітних коливань та бур цього дня не прогнозується.

Реклама

Однак уже у вівторок, 8 вересня, ситуація зміниться. Сонячна активність помітно зросте, що може призвести до магнітної бурі з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Така буря може відчуватися метеозалежними людьми та супроводжуватися погіршенням самопочуття.

У середу, 9 вересня, сонячна активність також залишатиметься підвищеною.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

Новини партнерів

Новини партнерів