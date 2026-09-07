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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 7–9 вересня
Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7–9 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 7 вересня, очікується низька сонячна активність. Геомагнітна обстановка буде переважно спокійною — магнітних коливань та бур цього дня не прогнозується.
Однак уже у вівторок, 8 вересня, ситуація зміниться. Сонячна активність помітно зросте, що може призвести до магнітної бурі з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Така буря може відчуватися метеозалежними людьми та супроводжуватися погіршенням самопочуття.
У середу, 9 вересня, сонячна активність також залишатиметься підвищеною.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.