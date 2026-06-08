Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 8-10 червня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-10 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 8 червня, очікується висока сонячна активність, причиною якої став сонячний спалах магнітудою M1.8, що супроводжувався викидом корональної маси, частина якої спрямована в бік нашої планети. Очікуються сильні магнітні бурі, навіть шторми, з К-індексом 6-7 (червоний рівень). Подібні явища здатні впливати не лише на самопочуття метеозалежних людей, а й на роботу деяких технічних систем, зокрема супутникового зв’язку та навігаційного обладнання.

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У вівторок, 9 червня, за прогнозами фахівців, збережеться висока сонячна активність. Очікуються магнітні бурі, які можуть вплинути на самопочуття людей.

У середу, 10 червня, сонячна активність почне поступово знижуватися, проте геомагнітна обстановка залишиться нестабільною.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

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