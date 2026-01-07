Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 8-10 січня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-10 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 8 січня, очікується низька сонячна активність, тому магнітних хвилювань і бур не передбачається. Однак у п’ятницю, 9 січня, сонячна активність підвищиться, спричинивши магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), здатну впливати на самопочуття метеозалежних людей. У суботу, 10 січня, очікуються несильні магнітні хвилювання.

Реклама

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.