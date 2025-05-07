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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 8–10 травня
Найближчим часом очікуються перепади сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8–10 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 8 травня, можливі невеликі магнітні хвилювання, які до п’ятниці, 9 травня, можуть посилитися, однак будуть невідчутні для людей. У суботу, 10 травня, очікується магнітна буря.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж лише орієнтовні.