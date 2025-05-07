Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 8–10 травня

Прогноз магнітних бур на 8, 9, 10 травня / © Associated Press

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8–10 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 8 травня, можливі невеликі магнітні хвилювання, які до п’ятниці, 9 травня, можуть посилитися, однак будуть невідчутні для людей. У суботу, 10 травня, очікується магнітна буря.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж лише орієнтовні.