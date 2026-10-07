Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 8–10 жовтня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8–10 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У четвер, 8 жовтня, очікується низька сонячна активність — відчутних магнітних коливань та магнітних бур не прогнозується. Геомагнітна ситуація цього дня буде переважно спокійною.

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Однак уже в п’ятницю, 9 жовтня, сонячна активність різко зросте. Очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5–6, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Таке посилення може вплинути на самопочуття метеозалежних людей, тому цього дня варто уважніше ставитися до свого стану та, по можливості, уникати надмірних навантажень.

У суботу, 10 жовтня, сонячна активність також залишатиметься підвищеною. Геомагнітна ситуація може бути неспокійною, а магнітні коливання — тривати. Водночас до початку наступного тижня активність поступово має піти на спад.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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