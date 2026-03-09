Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 9–11 березня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9–11 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

За прогнозами фахівців, з понеділка по середу, 9–11 березня, очікується низька сонячна активність. К-індекс перебуватиме на рівні 2-3, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності. Це означає, що відчутних магнітних хвилювань і сильних геомагнітних бур у цей період не очікується.

За такого рівня активності магнітне поле Землі залишається відносно стабільним. Як правило, це не спричиняє помітного впливу на здоров’я людей, роботу техніки чи систем зв’язку. Метеочутливі люди в такі дні зазвичай не відчувають значних змін самопочуття.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.