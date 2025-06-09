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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 9–11 червня
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9–11 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 9 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок, 10 червня, сонячна активність знизиться до К-індексу 3-4 (жовтий рівень) — магнітні хвилювання. А в середу, 11 червня, залишаться лише невеликі магнітні збурення.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.