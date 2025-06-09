Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 9–11 червня

Прогноз магнітних бур на 9, 10, 11 червня / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9–11 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 9 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок, 10 червня, сонячна активність знизиться до К-індексу 3-4 (жовтий рівень) — магнітні хвилювання. А в середу, 11 червня, залишаться лише невеликі магнітні збурення.

Реклама

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.