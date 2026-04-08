Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 9–11 квітня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Найближчим часом очікується висока сонячна активність.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9–11 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 9 квітня, очікується підвищення сонячної активності, що спричинить магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), здатну впливати на самопочуття людей.

У п’ятницю, 10 квітня, геомагнітна ситуація продовжить погіршуватися. Очікується магнітна буря з К-індексом 6 — це вже більш виражений рівень, який можна зарахувати до магнітного шторму. Цього дня вплив космічної погоди може стати більш помітним: у чутливих людей можливі загострення хронічних захворювань, сильніше виражена слабкість, запаморочення і зниження концентрації.

У суботу, 11 квітня, сонячна активність почне поступово знижуватися, проте залишиться на досить високому рівні. Магнітосфера Землі все ще перебуватиме у збудженому стані, що означає збереження помірних геомагнітних коливань.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.