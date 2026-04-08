Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 9-11 квітня
Найближчим часом очікується висока сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9–11 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 9 квітня, очікується підвищення сонячної активності, що спричинить магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), здатну впливати на самопочуття людей.
У п’ятницю, 10 квітня, геомагнітна ситуація продовжить погіршуватися. Очікується магнітна буря з К-індексом 6 — це вже більш виражений рівень, який можна зарахувати до магнітного шторму. Цього дня вплив космічної погоди може стати більш помітним: у чутливих людей можливі загострення хронічних захворювань, сильніше виражена слабкість, запаморочення і зниження концентрації.
У суботу, 11 квітня, сонячна активність почне поступово знижуватися, проте залишиться на досить високому рівні. Магнітосфера Землі все ще перебуватиме у збудженому стані, що означає збереження помірних геомагнітних коливань.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.