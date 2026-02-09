Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 9-11 лютого

Чи будуть магнітні бурі цього тижня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9-11 лютого 2026 року опублікувавЦентр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 9 лютого, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей, проте до кінця дня вона вщухне. У вівторок, 10 лютого, будуть незначні магнітні хвилювання, які до середи, 11 лютого, вщухнуть і магнітосфера прийде в норму.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.