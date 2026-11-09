Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 9–11 листопада

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9–11 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У понеділок і вівторок, 9–10 листопада, геомагнітна активність залишатиметься підвищеною. У понеділок можливі періоди магнітної бурі з К-індексом до 5, що відповідає червоному рівню та слабкій бурі класу G1. У вівторок інтенсивність геомагнітних збурень почне поступово знижуватися.

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Уже в середу, 11 листопада, очікується помітне поліпшення геомагнітної ситуації. Прогнозуються лише незначні коливання магнітного поля Землі, які не досягнуть рівня магнітної бурі.

Людям, чутливим до погодних умов, рекомендується на початку тижня не забувати про відпочинок, уникати перевтоми та стежити за самопочуттям.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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