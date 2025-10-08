Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 9-11 жовтня

Прогноз магнітних бур на 9, 10, 11 жовтня / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9-11 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 9 жовтня, очікуються несильні магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень). А в п’ятницю і суботу, 10 і 11 жовтня, магнітосфера прийде в норму, сильних магнітних бур не буде.

Реклама

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.