Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 1-2 листопада

Прогноз магнітних бур на 1 і 2 листопада / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1-2 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 1 листопада, очікуються слабкі магнітні хвилювання, які вже до кінця дня вщухнуть. У неділю, 2 листопада, магнітосфера очікується нормальна, без відчутних хвилювання і значних бур.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.