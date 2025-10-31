- Дата публікації
Актуальна тема
- Актуальна тема
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 1-2 листопада
Вихідними очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1-2 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 1 листопада, очікуються слабкі магнітні хвилювання, які вже до кінця дня вщухнуть. У неділю, 2 листопада, магнітосфера очікується нормальна, без відчутних хвилювання і значних бур.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.