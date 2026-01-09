Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 10–11 січня

Чи будуть магнітні бурі у вихідні / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10–11 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 10 січня, очікується слабка магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень), нездатна впливати на самопочуття людей. У неділю, 11 січня, сонячна активність знизиться — магнітосфера прийде до норми.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.