Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 10–11 січня
Вихідними очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10–11 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 10 січня, очікується слабка магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень), нездатна впливати на самопочуття людей. У неділю, 11 січня, сонячна активність знизиться — магнітосфера прийде до норми.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.