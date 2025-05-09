Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 10–11 травня

Прогноз магнітних бур на 10-11 травня / © Associated Press

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10–11 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 10 травня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка може бути відчутною для метеозалежних людей, і вщухне вона лише надвечір. А в неділю, 11 травня, від бурі залишаться лише несильні магнітні хвилювання, невідчутні для людей.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші натомість — лише орієнтовні.