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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 10–11 травня

Вихідними очікується висока сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 10-11 травня

Прогноз магнітних бур на 10-11 травня / © Associated Press

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10–11 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 10 травня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка може бути відчутною для метеозалежних людей, і вщухне вона лише надвечір. А в неділю, 11 травня, від бурі залишаться лише несильні магнітні хвилювання, невідчутні для людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші натомість — лише орієнтовні.

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