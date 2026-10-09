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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 10–11 жовтня
Вихідними очікується висока сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10–11 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу та неділю, 10–11 жовтня, очікується висока сонячна активність, яка спричинить сильну магнітну бурю з К-індексом 5–6, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Таке посилення може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.
Цими днями у людей, чутливих до змін геомагнітної ситуації, можливі підвищена втомлюваність, головний біль, слабкість та інші неприємні відчуття. Тому вихідніми рекомендується уважніше ставитися до самопочуття, не перенавантажувати організм і, за можливості, більше відпочивати.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, а інші — лише орієнтовні.