ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 11–12 квітня

Вихідними очікується висока сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11–12 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 11 квітня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), що здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У такі дні найчастіше спостерігаються головні болі, відчуття тиску у скронях, слабкість, підвищена втома, а також можливі перепади артеріального тиску та порушення сну. Людям із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи рекомендується особливо уважно стежити за своїм станом, уникати стресів і надмірних навантажень.

У неділю, 12 квітня, сонячна активність трохи знизиться, але залишатиметься відчутною. Метеочутливі люди все ще можуть відчувати залишкові ефекти — легку втому, зниження концентрації, сонливість чи емоційну нестабільність.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж — лише орієнтовні.

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie