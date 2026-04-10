Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 11–12 квітня
Вихідними очікується висока сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11–12 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 11 квітня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), що здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У такі дні найчастіше спостерігаються головні болі, відчуття тиску у скронях, слабкість, підвищена втома, а також можливі перепади артеріального тиску та порушення сну. Людям із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи рекомендується особливо уважно стежити за своїм станом, уникати стресів і надмірних навантажень.
У неділю, 12 квітня, сонячна активність трохи знизиться, але залишатиметься відчутною. Метеочутливі люди все ще можуть відчувати залишкові ефекти — легку втому, зниження концентрації, сонливість чи емоційну нестабільність.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж — лише орієнтовні.