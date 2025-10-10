ТСН у соціальних мережах

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 11-12 жовтня

Вихідними очікується підвищення сонячної активності.

Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 11 і 12 жовтня

Прогноз магнітних бур на 11 і 12 жовтня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-12 жовтня 2025 року опублікувавЦентр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 11 жовтня, очікується нормальна магнітосфера в першій половині дня, у другій же буде підвищення сонячної активності до К-індексу 4 (жовтий рівень), що відповідає магнітним хвилюванням, які вже в неділю, 12 жовтня, переростуть у магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), відчутну для метеозалежних людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

