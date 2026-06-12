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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 13–14 червня

Вихідними очікується підвищена сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Чи будуть магнітні бурі у вихідні

Чи будуть магнітні бурі у вихідні / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на13–14 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей та техніку.

У суботу та неділю, 13–14 червня, прогнозується підвищення сонячної активності. За даними фахівців, у ці дні можливі магнітні збурення з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності та класифікується як магнітна буря.

Такий рівень сонячної активності може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Фахівці рекомендують у вихідні, по можливості, уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень, дотримуватися режиму сну, пити достатню кількість води та більше часу проводити на свіжому повітрі.

За попередніми прогнозами, після вихідних геомагнітна ситуація почне поступово стабілізуватися, а інтенсивність сонячної активності знизиться.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
104
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