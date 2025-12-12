Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 13-14 грудня

Чи будуть магнітні бурі цими вихідними? / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-14 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 13 грудня, у першій половині дня очікуються слабкі магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей, проте вже в другій — вони посиляться до К-індексу 4 (жовтий рівень). У неділю, 14 грудня, можлива слабка магнітна буря, невідчутна для людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.