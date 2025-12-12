ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 13-14 грудня

Вихідними очікується підвищення сонячної активності.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Чи будуть магнітні бурі цими вихідними?

Чи будуть магнітні бурі цими вихідними? / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-14 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 13 грудня, у першій половині дня очікуються слабкі магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей, проте вже в другій — вони посиляться до К-індексу 4 (жовтий рівень). У неділю, 14 грудня, можлива слабка магнітна буря, невідчутна для людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Дата публікації
Кількість переглядів
209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie