Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 14-15 червня

Прогноз магнітних бур на 14 та 15 червня / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14—15 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 14 червня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей, викликаючи легке нездужання. У неділю, 15 червня, сонячна активність збільшиться до К-індексу 6 (червоний рівень) — відчутна магнітна буря.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.