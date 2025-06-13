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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 14-15 червня
Вихідними очікується підвищена сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14—15 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 14 червня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей, викликаючи легке нездужання. У неділю, 15 червня, сонячна активність збільшиться до К-індексу 6 (червоний рівень) — відчутна магнітна буря.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.