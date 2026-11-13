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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 14–15 листопада

Вихідними очікується низька сонячна активність.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Чи будуть магнітні бурі у вихідні?

Чи будуть магнітні бурі у вихідні? / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14–15 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 14–15 листопада, очікується низька сонячна активність. За попередніми прогнозами, магнітосфера Землі залишиться спокійною, тому відчутних геомагнітних коливань та магнітних бур не передбачається.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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