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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 14–15 листопада
Вихідними очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14–15 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу та неділю, 14–15 листопада, очікується низька сонячна активність. За попередніми прогнозами, магнітосфера Землі залишиться спокійною, тому відчутних геомагнітних коливань та магнітних бур не передбачається.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.