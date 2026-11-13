Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 14–15 листопада

Чи будуть магнітні бурі у вихідні? / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14–15 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У суботу та неділю, 14–15 листопада, очікується низька сонячна активність. За попередніми прогнозами, магнітосфера Землі залишиться спокійною, тому відчутних геомагнітних коливань та магнітних бур не передбачається.

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Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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