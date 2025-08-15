Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 16-17 серпня

Прогноз магнітних бур на 16 і 17 серпня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16-17 серпня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 16 і 17 серпня, очікується нормальна магнітосфера, без відчутних хвилювань і бур.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.