Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 17-18 січня

Вихідними очікуються перепади сонячної активності.

Юлія Кудринська
Чи будуть магнітні бурі у вихідні

Чи будуть магнітні бурі у вихідні / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17-18 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 17 січня, очікується висока сонячна активність, яка спричинить магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), що здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У неділю, 18 січня, сонячна активність трохи знизиться, проте очікуються несильні магнітні бурі з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

