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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 17–18 травня

Вихідними очікується підвищення сонячної активності.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 17 та 18 травня

Прогноз магнітних бур на 17 і 18 травня / © Associated Press

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17–18 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом— від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 17 травня, очікуються слабкі магнітні хвилювання, які надвечір посиляться. А в неділю, 18 травня, можлива магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж лише орієнтовні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
258
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