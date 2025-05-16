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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 17–18 травня
Вихідними очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17–18 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом— від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 17 травня, очікуються слабкі магнітні хвилювання, які надвечір посиляться. А в неділю, 18 травня, можлива магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж лише орієнтовні.