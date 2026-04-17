Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 18-19 квітня

Вихідними очікується висока сонячна активність.

Юлія Кудринська
Чи будуть магнітні бурі цими вихідними

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-19 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 18 і 19 квітня, очікують на підвищену сонячну активність, яка призведе до сильних магнітних бурь із К-індексом 6 (червоний рівень). Такі геомагнітні збурення вважаються доволі потужними та можуть чинити помітний вплив не тільки на роботу техніки, а й на самопочуття людей.

У цей період можливі головні болі, підвищена стомлюваність, дратівливість, стрибки артеріального тиску, порушення сну і загальне відчуття слабкості. Лікарі рекомендують у такі дні зменшити фізичні та емоційні навантаження, більше відпочивати, пити достатню кількість води, за можливості уникати стресів і проводити більше часу на свіжому повітрі.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

