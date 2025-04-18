Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 19-20 квітня

Прогноз магнітних бур на 19 та 20 квітня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19-20 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 19 квітня, та неділю, 20 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей. Сильних бур не передбачається.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші натомість лише орієнтовні.