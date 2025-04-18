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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 19-20 квітня

Вихідними очікується помірна сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 19 та 20 квітня

Прогноз магнітних бур на 19 та 20 квітня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19-20 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 19 квітня, та неділю, 20 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей. Сильних бур не передбачається.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші натомість лише орієнтовні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
147
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