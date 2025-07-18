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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 19–20 липня
Вихідними очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19–20 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу та неділю, 19 і 20 липня, геомагнітна активність не підніметься вище К-індексу 3 (зелений рівень), а отже, сильних магнітних бур не очікується.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.