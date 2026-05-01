Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 2–3 травня
Вихідними очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2–3 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу та неділю, 2–3 травня, прогнозується помірна сонячна активність, яка приведе до слабких магнітних коливань. За оцінками фахівців, геомагнітний фон цими днями залишиться відносно спокійним, без різких сплесків і значних збурень.
Такі магнітні хвилювання вважаються незначними і зазвичай не мають відчутного впливу на самопочуття більшості людей. Цей період можна вважати сприятливим: він підходить для активного відпочинку, прогулянок і планування справ.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.