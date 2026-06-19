Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 20–21 червня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20–21 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

Субота та неділя, 20–21 червня, пройдуть під впливом помірної сонячної активності. За прогнозами фахівців, цими днями очікуються магнітні коливання з максимальним К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності.

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Такі коливання магнітного поля Землі вважаються незначними і зазвичай не мають істотного впливу на самопочуття більшості людей. Лише найбільш чутливі до змін геомагнітної ситуації можуть відчувати легку втому, сонливість, зниження концентрації уваги або незначний дискомфорт.

Вихідними не прогнозується сильних магнітних бур, тому геомагнітна атмосфера залишиться відносно спокійною.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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