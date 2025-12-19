ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
1 хв

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 20–21 грудня

Вихідними очікується зниження сонячної активності.

Юлія Кудринська
Юлія Кудринська
Чи будуть магнітні бурі в суботу та неділю

Чи будуть магнітні бурі в суботу та неділю / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20–21 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 20 грудня, очікуються магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей. У неділю, 21 грудня, сонячна активність знизиться і магнітосфера прийде до норми — магнітних хвилювань і бур не прогнозується.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Дата публікації
Кількість переглядів
204
