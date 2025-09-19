Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 20-21 вересня

Прогноз магнітних бур на 20 і 21 вересня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20-21 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 20 вересня, очікується сонячна активність із К-індексом 1-2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері, без відчутних хвилювань і бур. У неділю, 21 вересня, у першій половині дня очікується нормальна магнітосфера, проте до вечора можливі несильні магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.