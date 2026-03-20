Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21-22 березня

Вихідними очікується висока сонячна активність.

Юлія Кудринська
Чи будуть магнітні бурі у вихідні

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21-22 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 21 березня, очікується високий рівень сонячної активності, який спровокує магнітну бурю з К-індексом 6 (червоний рівень). Це вважається сильним обуренням, що може супроводжуватися погіршенням самопочуття: головним болем, слабкістю, перепадами артеріального тиску, дратівливістю і порушеннями сну. У такі дні також можливі короткочасні збої в роботі навігаційних систем, радіозв’язку та супутникових технологій.

У неділю, 22 березня, сонячна активність дещо знизиться, проте залишиться підвищеною. Очікуються помірні магнітні бурі та періодичні коливання геомагнітного поля. Попри зниження інтенсивності, чутливі люди можуть і далі відчувати вплив — у вигляді втоми, зниження концентрації й загального дискомфорту.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

