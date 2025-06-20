Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21—22 червня

Прогноз магнітних бур на 21 та 22 червня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21—22 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 21 червня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає магнітним хвилюванням, які вже в неділю, 22 червня, ослабнуть, а магнітосфера прийде в норму.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.