Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21-22 лютого
Вихідними очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21-22 лютого 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу та неділю, 21 і 22 лютого, очікується низька сонячна активність — магнітосфера буде в нормі, магнітних хвилювань і бур не очікується.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.