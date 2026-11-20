Чи будуть магнітні бурі у вихідні / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21–22 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У суботу та неділю, 21–22 листопада, очікується низька геомагнітна активність. Магнітосфера Землі залишиться відносно спокійною, тому відчутних магнітних збурень і бур у ці дні не прогнозується.

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Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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