Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 22–23 серпня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22–23 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки й вплив на людей та техніку.

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У суботу та неділю, 22–23 серпня, очікується низька сонячна активність. У ці дні можливі лише незначні магнітні коливання з К-індексом 2–3, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності.

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Такі коливання вважаються слабкими й не становлять небезпеки для здоров’я. Вони не здатні помітно впливати на самопочуття людей, зокрема метеозалежних. Сильних магнітних бур у ці дні не прогнозується.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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