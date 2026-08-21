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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 22–23 серпня
Вихідними очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22–23 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки й вплив на людей та техніку.
У суботу та неділю, 22–23 серпня, очікується низька сонячна активність. У ці дні можливі лише незначні магнітні коливання з К-індексом 2–3, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності.
Такі коливання вважаються слабкими й не становлять небезпеки для здоров’я. Вони не здатні помітно впливати на самопочуття людей, зокрема метеозалежних. Сильних магнітних бур у ці дні не прогнозується.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.