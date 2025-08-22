- Дата публікації
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 23-24 серпня
Вихідними очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23-24 серпня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу та неділю, 23 і 24 серпня, очікується нормальна магнітосфера, без відчутних хвилювань і бур.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.