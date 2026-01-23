Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 24-25 січня

Чи будуть магнітні бурі у вихідні / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24-25 січня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 24 і 25 січня, очікується низька сонячна активність, тому сильні магнітні бурі малоймовірні. Можливі лише незначні магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей.

Реклама

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.