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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 24-25 травня
У вихідні очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24—25 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вище К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 24 травня, та неділю, 25 травня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом до 4 (жовтий рівень), які можуть бути відчутними для метеозалежних людей.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.