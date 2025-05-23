Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 24-25 травня

Прогноз магнітних бур на 24 та 25 травня / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24—25 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вище К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 24 травня, та неділю, 25 травня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом до 4 (жовтий рівень), які можуть бути відчутними для метеозалежних людей.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.