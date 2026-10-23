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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 24–25 жовтня
Вихідними очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24–25 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу, 24 жовтня, очікується низька сонячна активність. Сильних магнітних бур не прогнозується, тому геомагнітна обстановка протягом дня буде переважно спокійною.
Однак уже в неділю, 25 жовтня, можливе незначне підвищення сонячної активності. Прогнозуються несильні магнітні коливання з К-індексом до 4, що відповідає жовтому рівню геомагнітної активності. Такі коливання вважаються помірними і не досягають рівня магнітної бурі.
Зазначимо, прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.