Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 25–26 квітня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25–26 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 25 квітня, очікується низька сонячна активність. За прогнозами фахівців, цими днями не передбачається істотних сплесків геомагнітної активності: магнітосфера Землі залишиться у спокійному стані, без відчутних магнітних бур і різких коливань.

Однак уже в другій половині неділі, 26 квітня, прогнозується поступове підвищення сонячної активності: можливі викиди корональної маси на Сонці, які можуть призвести до обурення магнітосфери Землі. Очікується, що геомагнітна обстановка перейде в нестабільну фазу, а рівень магнітної бурі сягне значення К-індексу 5, що відповідає так званому «червоному» рівню. Це означає, що буря буде помірної сили, але вже здатна чинити помітний вплив на стан людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.