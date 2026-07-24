Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 25–26 липня

Чи будуть магнітні бурі у вихідні? / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25–26 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 25 липня, прогнозується підвищення сонячної активності. За даними фахівців, Землю охопить магнітна буря з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Такі збурення можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Цього дня фахівці рекомендують уникати надмірних фізичних навантажень, дотримуватися режиму сну, пити достатню кількість води та, по можливості, знизити рівень стресу.

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У неділю, 26 липня, сонячна активність піде на спад. Геомагнітна ситуація стабілізується, а магнітосфера Землі поступово повернеться до норми. Відчутних магнітних бур цього дня вже не очікується, тому вплив космічної погоди на самопочуття більшості людей буде мінімальним.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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