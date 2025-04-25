Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 26-27 квітня

Прогноз магнітних бур на 26 та 27 квітня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26-27 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 26 квітня, буде нормальна магнітосфера, без бур. А вже в неділю, 27 квітня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильним магнітним хвилюванням.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші натомість лише орієнтовні.