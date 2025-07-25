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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 26-27 липня

Вихідними очікується підвищення сонячної активності.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 26 і 27 липня

Прогноз магнітних бур на 26 і 27 липня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26-27 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 26 липня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей. У неділю, 27 липня, сонячна активність збільшиться до К-індексу 5 (червоний рівень) — це магнітна буря.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

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