Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 27–28 червня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27–28 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 27 червня, очікуються лише слабкі магнітні коливання з К-індексом 4, що відповідає жовтому рівню геомагнітної активності. Такі коливання вважаються помірними і, як правило, не мають помітного впливу на самопочуття більшості людей.

Реклама

У неділю, 28 червня, сонячна активність продовжить знижуватися. К-індекс опуститься до значення 2, що відповідає зеленому рівню та свідчить про практично повну відсутність геомагнітних збурень. Магнітних бур цього дня не прогнозується.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

Новини партнерів