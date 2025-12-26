- Дата публікації
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 27–28 грудня
У вихідні очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27–28 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу та неділю, 27 і 28 грудня, очікується низька сонячна активність, яка викличе лише слабкі магнітні хвилювання з К-індексом 1–2 (зелений рівень) — на самопочуття людей вони не вплинуть.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.