Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 27–28 грудня

Чи будуть магнітні бурі у вихідні / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27–28 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 27 і 28 грудня, очікується низька сонячна активність, яка викличе лише слабкі магнітні хвилювання з К-індексом 1–2 (зелений рівень) — на самопочуття людей вони не вплинуть.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.